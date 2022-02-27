Харьков полностью под контролем ВСУ, - Олег Синегубов

Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывайть двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору в укрывательствах.

Об этом заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага", - пишет Синегубов.

По его данным, российский враг – совершенно деморализован.

"Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ - сдаются", - добавляет губернатор.

Также он рассказал о ситуации по области по состоянию на сегодняшний день.

"Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", - сообщил Синегобов.

Также в Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.

Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищу и воду, у техники нет запасов горючего.

"Покидая позиции, российские бойцы пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Ибо «дома» их никто уже не ждет. Жители Харьковщины, будьте осторожны, не открывайте двери незнакомцам, не помогайте российскому агрессору в укрывательствах", - заявил Олег Синегубов.

24 февраля в 5 часов началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска русской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.