Харків повністю під контролем ЗСУ, — Олег Синєгубов

Харків повністю під контролем Збройних сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору у приховуваннях.

Про це заявив губернатор Харківської області Олег Синєгубов.

"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, тероборона, йде повна зачистка міста від ворога", — пише Синєгубов.

За його даними, російський ворог абсолютно деморалізований.

"Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ — здаються", — додає губернатор.

Також він розповів про ситуацію щодо області станом на сьогодні.

"Чугуєв повністю контрольований українськими військами, розвішені українські прапори на адмінприміщеннях. Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Білгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу", — повідомив Синєгубов.

Також у Харкові Збройним Силам України здалися у полон десятки російських бійців.

Російські бійці, взяті в полон, розповідають про повне виснаження та деморалізацію, вони не мають зв'язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжу та воду, техніка не має запасів пального.

"Покидаючи позиції, російські бійці намагаються сховатися між цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо "вдома" на них ніхто вже не чекає. Жителі Харківщини, будьте обережні, не відчиняйте двері незнайомцям, не допомагайте російському агресору у приховуваннях", — заявив Олег Синєгубов.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.