Комендантский час в Харькове и области сегодня начнется в 15:00

В понедельник, 28 февраля, комендантский час в Харькове и области начнется в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Причина этого — большое количество диверсионных групп, которые проникли в город.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Он рассказал, что украинские военнослужащие прошедшей ночью атаковали противника еще до того, как он успевал занять свои позиции. В городе есть большое количество диверсионных групп, поэтому в Харькове объявили комендантский час с трех часов дня.

"Российский враг деморализован! В то время как наша армия получает новое вооружение. Имеется большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час в Харьковской области сегодня начнется в 15.00, а завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности", — заявил Синегубов.

В городе мобилизировался бизнес, которые предоставляет большое количество гуманитарной помощи, в городе создают областной гуманитарный центр.

Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору.