Комендантська година у Харкові та області сьогодні розпочнеться о 15:00

У понеділок, 28 лютого, комендантська година у Харкові та області розпочнеться о третій годині дня і триватиме до шостої ранку вівторка. Причина цього – велика кількість диверсійних груп, які проникли до міста.

Про це повідомляє губернатор Харківської області Олег Синегубов.

Він розповів, що українські військовослужбовці минулої ночі атакували супротивника ще до того, як встигав зайняти свої позиції. У місті є велика кількість диверсійних груп, тому у Харкові оголосили комендантську годину з третьої години дня.

"Російський ворог деморалізований! У той час як наша армія отримує нове озброєння. Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година в Харківській області сьогодні розпочнеться о 15.00, а завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся з розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", — Заявив Синегубов.

У місті мобілізувався бізнес, який надає велику кількість гуманітарної допомоги, у місті створюють обласний гуманітарний центр.

Харків повністю під контролем Збройних Сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору.