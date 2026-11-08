На Запорізькій АЕС стався блекаут: станція працює на генераторах

8 листопада Запорізька атомна електростанція залишилася без зовнішнього живлення. Це вже 16-й блекаут від початку року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що 8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від останньої працюючої лінії 330 кВ "Феросплавна-1", яка забезпечувала її зв’язок із українською енергосистемою.

Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася неуспішною. Наразі власні потреби станції забезпечуються виключно за рахунок роботи резервних дизель-генераторів.

В "Енергоатомі" зазначили, що це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС від початку 2026 року. Знеструмлення станції становить критичну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Робота в режимі блекауту створює прямий ризик відмови систем життєзабезпечення та охолодження ядерного палива у разі виходу з ладу дизель-генераторів або вичерпання їхнього ресурсу, що може призвести до радіаційної аварії.

"Систематична втрата зовнішнього живлення є наслідком окупації ЗАЕС. Відновлення ядерної та радіаційної безпеки станції можливе лише за умови її повного повернення під контроль України та законного оператора - НАЕК "Енергоатом", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 7 вересня українські фахівці відновили зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка з 20 серпня працювала на дизельних генераторах.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.