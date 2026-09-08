Українські енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС

7 вересня українські фахівці відновили зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка з 20 серпня працювала на дизельних генераторах.

Як пише Dilo, про це повідомив "Енергоатом".

Зазначається, що о 19:02 Запорізьку АЕС заживили від повітряної 330-кіловольтної лінії "Феросплавна-1". Наразі станція споживає 11 мегаватів.

Відновити зовнішнє живлення вдалося завдяки роботі українських енергетиків і погодженому локальному припиненню вогню.

"Саме українські фахівці, попри серйозну загрозу через непередбачувані дії окупантів та постійні безпекові ризики, виконали необхідні роботи для підключення станції до Обʼєднаної енергосистеми України", — додали в "Енергоатомі".

Там нагадали, що ЗАЕС залишалася без зовнішнього електропостачання з 20 серпня, а всі критичні системи станції цей час живилися від резервних дизель-генераторів.

Це вже 27-й випадок повного знеструмлення ЗАЕС від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що відновлення зовнішнього електропостачання після відключення, що тривало майже три тижні, означає, що ЗАЕС знову може отримувати електроенергію для охолодження своїх реакторів і басейнів відпрацьованого палива, а також для інших важливих функцій ядерної безпеки та фізичного захисту.

"Це важливий крок для запобігання ядерній аварії", - констатував очільник МАГАТЕ.

5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про локальне припинення вогню поблизу станції, необхідне для проведення робіт із відновлення зовнішнього електропостачання.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.