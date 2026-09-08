Украинские энергетики возобновили внешнее питание Запорожской АЭС

7 сентября украинские специалисты возобновили внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, работавшей с 20 августа на дизельных генераторах.

Как пишет Dilo, об этом сообщил "Энергоатом".

В 19:02 Запорожскую АЭС заживили от воздушной 330-киловольтной линии "Ферросплавная-1". В настоящее время станция потребляет 11 мегаватт.

Восстановить внешнее питание удалось благодаря работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня.

"Именно украинские специалисты, несмотря на серьезную угрозу из-за непредвиденных действий оккупантов и постоянных рисков безопасности, выполнили необходимые работы для подключения станции к Объединенной энергосистеме Украины", — добавили в "Энергоатоме".

Там напомнили, что ЗАЭС оставалась без внешнего электроснабжения с 20 августа, а все критические системы станции в это время питались резервными дизель-генераторами.

Это уже 27 случай полного обесточивания ЗАЭС с начала полномасштабной войны России против Украины.

В то же время, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что восстановление внешнего электроснабжения после отключения, продолжавшееся почти три недели, означает, что ЗАЭС снова может получать электроэнергию для охлаждения своих реакторов и бассейнов отработанного топлива, а также для других важных функций ядерной безопасности и физической защиты.

"Это важный шаг для предотвращения ядерной аварии", - констатировал глава МАГАТЭ.

5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.