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Украинские энергетики возобновили внешнее питание Запорожской АЭС
7 сентября украинские специалисты возобновили внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, работавшей с 20 августа на дизельных генераторах.
Как пишет Dilo, об этом сообщил "Энергоатом".
В 19:02 Запорожскую АЭС заживили от воздушной 330-киловольтной линии "Ферросплавная-1". В настоящее время станция потребляет 11 мегаватт.
Восстановить внешнее питание удалось благодаря работе украинских энергетиков и согласованному локальному прекращению огня.
"Именно украинские специалисты, несмотря на серьезную угрозу из-за непредвиденных действий оккупантов и постоянных рисков безопасности, выполнили необходимые работы для подключения станции к Объединенной энергосистеме Украины", — добавили в "Энергоатоме".
Там напомнили, что ЗАЭС оставалась без внешнего электроснабжения с 20 августа, а все критические системы станции в это время питались резервными дизель-генераторами.
Это уже 27 случай полного обесточивания ЗАЭС с начала полномасштабной войны России против Украины.
В то же время, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что восстановление внешнего электроснабжения после отключения, продолжавшееся почти три недели, означает, что ЗАЭС снова может получать электроэнергию для охлаждения своих реакторов и бассейнов отработанного топлива, а также для других важных функций ядерной безопасности и физической защиты.
"Это важный шаг для предотвращения ядерной аварии", - констатировал глава МАГАТЭ.
5 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о локальном прекращении огня вблизи станции, необходимом для проведения работ по восстановлению внешнего электроснабжения.
Что происходит на ЗАЭС?
Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.
Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.
МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.
Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.