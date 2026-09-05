Возле Запорожской АЭС объявили локальное перемирие для ремонта единственной линии электропередач

У оккупированной россиянами Запорожской АЭС 5 сентября началось локальное перемирие для ремонта поврежденной линии электропередач "Ферросплавная-1". Станция с 20 августа не имеет внешнего питания и использует дизель-генераторы.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Почему это важно

"Еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, вступило в силу, чтобы обеспечить ремонт линий электропередач, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения ", - говорится в сообщении.

По данным агентства по атомной энергии, 20 августа станция потеряла связь с единственной доступной линией - "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Причиной стало повреждение линии из-за военной активности на северном берегу Днепра.

С тех пор ЗАЭС использует аварийные дизель-генераторы для охлаждения шести реакторов и бассейнов с отработанным топливом.

Ремонт проведут после разминирования

При локальном прекращении огня украинские техники должны начать ремонт после разминирования территории возле поврежденной линии.

Представители МАГАТЭ будут следить за проведением работ. По словам Гросси, это седьмое локальное прекращение огня, согласованное при его посредничестве для предотвращения ядерной аварии.

Представители МАГАТЭ будут следить за проведением ремонтных работ

В агентстве также отметили, что запасы дизельного топлива на станции сокращаются. Без восстановления внешнего электроснабжения или пополнения запасов топлива ЗАЭС может полностью потерять питание в течение нескольких дней.

Напомним, 30 августа сообщалось, что Запорожская АЭС может полностью остаться без электроснабжения примерно через десять дней, если не восстановить внешнюю линию электропередач или доставить дополнительное дизельное топливо для работы аварийных дизель-генераторов.