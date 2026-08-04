Час на дизель-генераторах: Запорожская АЭС пережила очередной блекаут

Сегодня, 4 августа, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах. Это уже 12-й блэкаут станции с начала 2026 года и 24-й за все время российской оккупации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Восстановление питания

Внешнее энергоснабжение ЗАЭС удалось возобновить в 14:20. При выключении света охлаждение реакторов и обеспечение ядерной безопасности осуществлялось за счет резервных дизель-генераторов.

Предыдущий аналогичный инцидент произошел несколькими днями раньше – 1 августа. Статистика свидетельствует, что половина всех обесточений ЗАЭС за время оккупации пришлась именно на 2026 год.

Угрозы безопасности

Зависимость атомной электростанции от резервных генераторов создает опасности для ее функционирования.

"Каждая потеря внешнего питания создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности. Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов - недопустима и является очередным свидетельством критических рисков, вызванных незаконной оккупацией Запорожской АЭС", - отметили в компании, подчеркнув, что возвращение объекта под контроль АО "НАЭК "Энергоатом" является условием для безопасной эксплуатации станции.

Напомним, в июле Россия почти завершила строительство новой высоковольтной линии электропередачи между временно оккупированными Мелитополем и Геническим для переподключения захваченной Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме, но реализацию этих планов сорвали удары украинских беспилотников.