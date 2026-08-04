Година на дизель-генераторах: Запорізька АЕС пережила черговий блекаут

Сьогодні, 4 серпня, Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на дизель-генераторах. Це вже 12-й блекаут станції від початку 2026 року та 24-й за весь час російської окупації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Відновлення живлення

Зовнішнє енергопостачання на ЗАЕС вдалося відновити о 14:20. Під час вимкнення світла охолодження реакторів та забезпечення ядерної безпеки здійснювалося за рахунок резервних дизель-генераторів.

Попередній аналогічний інцидент стався кількома днями раніше — 1 серпня. Статистика свідчить, що половина всіх знеструмлень ЗАЕС за час окупації припала саме на 2026 рік.

Загрози для безпеки

Залежність атомної електростанції від резервних генераторів створює ризики для її функціонування.

"Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима та є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС", — зазначили в компанії, наголосивши, що повернення об'єкта під контроль АТ "НАЕК "Енергоатом" є умовою для безпечної експлуатації станції.

Нагадаємо, у липні Росія майже завершила будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом для перепідключення захопленої Запорізької атомної електростанції до своєї енергосистеми, але реалізацію цих планів зірвали удари українських безпілотників.