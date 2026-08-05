ЄС оновив ветеринарні вимоги до імпортної продукції: що врахувати українським експортерам

Європейський Союз із 12 серпня оновлює правила ввезення тварин, зародкового матеріалу та продукції тваринного походження з третіх країн. Українським експортерам рекомендують переглянути окремі виробничі процеси, системи простежуваності та підготовку документів для постачань на ринок ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зміни передбачені Делегованим регламентом ЄС №2026/1052, опублікованим 23 липня 2026 року. Документ набирає чинності через 20 днів після опублікування — 12 серпня.

Регламент оновлює правила ввезення до ЄС:

тварин;

зародкового матеріалу;

продукції тваринного походження з третіх країн.

Під час підготовки змін врахували практику застосування чинного законодавства ЄС, рекомендації Європейського агентства з безпечності харчових продуктів і Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, а також останні зміни у сфері безпечності харчових продуктів.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що українським операторам ринку необхідно врахувати нові вимоги під час організації виробництва, забезпечення простежуваності продукції та оформлення експортних документів.

Додамо, у першому півріччі 2026 року Україна експортувала 11,4 тис. тонн м’яса великої рогатої худоби на $59,5 млн. Найбільше зростання зафіксували у сегменті свіжого та охолодженого м’яса: обсяг його поставок збільшився майже у 33 рази, а виторг — майже у 41 раз.