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ЄС оновив ветеринарні вимоги до імпортної продукції: що врахувати українським експортерам

ЄС оновив ветеринарні вимоги до імпортної продукції
ЄС оновив ветеринарні вимоги до імпортної продукції

Європейський Союз із 12 серпня оновлює правила ввезення тварин, зародкового матеріалу та продукції тваринного походження з третіх країн. Українським експортерам рекомендують переглянути окремі виробничі процеси, системи простежуваності та підготовку документів для постачань на ринок ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зміни передбачені Делегованим регламентом ЄС №2026/1052, опублікованим 23 липня 2026 року. Документ набирає чинності через 20 днів після опублікування — 12 серпня.

Регламент оновлює правила ввезення до ЄС:

  • тварин;
  • зародкового матеріалу;
  • продукції тваринного походження з третіх країн.

Під час підготовки змін врахували практику застосування чинного законодавства ЄС, рекомендації Європейського агентства з безпечності харчових продуктів і Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, а також останні зміни у сфері безпечності харчових продуктів.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що українським операторам ринку необхідно врахувати нові вимоги під час організації виробництва, забезпечення простежуваності продукції та оформлення експортних документів.

Додамо, у першому півріччі 2026 року Україна експортувала 11,4 тис. тонн м’яса великої рогатої худоби на $59,5 млн. Найбільше зростання зафіксували у сегменті свіжого та охолодженого м’яса: обсяг його поставок збільшився майже у 33 рази, а виторг — майже у 41 раз.

Автор:
Тетяна Гойденко

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