- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мільйонні інвестиції під час війни: на Черкащині збудують один із найбільших м'ясокомбінатів країни
Українська аграрна компанія Dairy Global Experts планує залучити 150 мільйонів доларів інвестицій для будівництва сучасного комплексу із забою та первинної переробки великої рогатої худоби в Черкаській області.
Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс- Україна".
Загальна вартість масштабного проєкту оцінюється у 160 мільйонів доларів. Цю ініціативу вже внесли до інвестиційного каталогу Ukraine Investment Guide 2026, який презентували на Міжнародній конференції з відновлення України (URC 2026) у польському Гданську.
Зазначається, що майбутній завод стане одним із найбільших підприємств із переробки яловичини в країні. Його проєктна потужність розрахована на забій до 1 тисячі голів худоби за одну робочу зміну.
Це дозволить щодоби виробляти близько 350 тонн яловичих туш та до 250 тонн готової продукції.
Інвестор створює підприємство повного циклу з глибокої переробки м'яса, де виготовлятимуть охолоджені та заморожені туші, фарш, бургери, ковбасні вироби, а також желатин, колаген і кормові добавки з побічних продуктів.
Основними експортними ринками для підприємства визначено країни Європейського Союзу, Близького Сходу, Північної Африки, Китай та Південно-Східну Азію.
Сировинну базу для заводу забезпечать понад 150 ферм Асоціації виробників молока, що гарантуватиме стабільні поставки худоби.
Наразі проєкт перебуває на стадії підготовки. Фахівці розробили передпроєктне техніко-економічне обґрунтування та готують проєктно-кошторисну документацію.
Орієнтовний термін реалізації проєкту становить чотири роки, а прогнозований строк окупності інвестицій — сім років за очікуваної внутрішньої норми прибутковості (IRR) на рівні 22%.
Про Dairy Global Experts
Dairy Global Experts — українська міжнародна консалтингова та аграрна компанія, заснована у 2024 році.
Компанія спеціалізується на розвитку молочного тваринництва, впровадженні сучасних технологій в агровиробництві, підвищенні ефективності тваринницьких підприємств, а також займається експортом живої великої рогатої худоби та яловичини.
За підсумками минулого року виручка компанії зросла на 90,2% — до $9,1 млн.
Нагадаємо, у Хмельницькій області в межах індустріального парку "Теофіполь Еко Парк" запланували будівництво нового підприємства з переробки риби та м'яса. За одну робочу зміну комплекс зможе випускати до 39,28 тонни готової продукції. Проєкт реалізує компанія ТОВ "Тео Еко Фуд".