Нове виробництво на Черкащині отримає понад 52 млн грн податкових пільг: що відомо

Кабінет міністрів затвердив перелік обладнання, яке ТОВ “Фіднова Центр” зможе імпортувати без сплати ввізного мита та ПДВ для реалізації інвестиційного проєкту в Черкаській області. Обсяг державної податкової підтримки перевищить 52 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Кабмін підтримав масштабний інвестпроєкт

Це рішення дасть змогу реалізувати інвестиційний проєкт зі створення сучасного виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів у Черкаській області.

Проєкт передбачає реконструкцію нежитлових будівель під нові виробничі потужності у сфері переробної промисловості. Очікується, що його реалізація сприятиме розвитку агропереробки, створенню нових робочих місць та зміцненню економічної стійкості регіону.

Рішення ухвалене в межах спеціального інвестиційного договору, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів від 29 жовтня 2025 року №1175.

У межах державної підтримки підприємство буде звільнене від сплати ввізного мита на суму близько 7,8 млн грн, а також від сплати ПДВ під час імпорту обладнання на суму понад 45 млн грн. Крім того, інвестпроєкт передбачає податкові пільги з податку на прибуток і компенсацію витрат на будівництво об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, державна підтримка проєктів зі значними інвестиціями створює для бізнесу реальні стимули вкладати кошти у виробництво в Україні.

"Для нас важливо, щоб інвестори не лише запускали нові виробничі потужності, а й розвивали переробку, створювали робочі місця та зміцнювали економіку регіонів. Проєкт ТОВ "Фіднова центр" саме відповідає цим завданням, адже спрямований на розвиток агропереробки та виробництво продукції з високою доданою вартістю", - наголосив він.

Державна підтримка надається відповідно до закону України "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні" і доступна підприємствам, які уклали спеціальний інвестиційний договір із державою та реалізують проєкти у визначених законодавством сферах.

Програма є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Вона передбачає, що інвестори, які вкладають від 12 млн євро, можуть отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій через різні механізми державної підтримки. Максимальний строк реалізації таких проєктів становить п'ять років.

Серед пріоритетних напрямів інвестування - переробна промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт і логістика, освіта, наука, медицина, сфера поводження з відходами, культура, туризм, спорт та електронні комунікації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив від державних перевірок нерухоме майно підприємств, яке було знищене або пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Рішення має пришвидшити відновлення бізнесу, дозволивши підприємствам зосередитися на відбудові замість проходження контрольних процедур.