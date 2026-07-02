Уряд звільнив від перевірок майно підприємств, пошкоджене через російські обстріли

Кабінет міністрів звільнив від державних перевірок нерухоме майно підприємств, яке було знищене або пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Рішення має пришвидшити відновлення бізнесу, дозволивши підприємствам зосередитися на відбудові замість проходження контрольних процедур.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Бізнес після обстрілів

Відтепер державні перевірки не проводитимуться щодо низки об'єктів нерухомості, які зазнали пошкоджень або розташовані на небезпечних територіях.

Зокрема, перевірки не здійснюватимуться щодо майна, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на територіях активних або можливих бойових дій, тимчасово окупованих територіях, а також на землях ризикованого землеробства чи ділянках, забруднених або потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

За оцінками уряду, рішення стосуватиметься десятків тисяч об'єктів. Очікується, що це дозволить підприємствам зосередити ресурси на відновленні діяльності, а не на проходженні контрольних процедур.

Водночас уряд наголошує, що державний контроль зберігатиметься у сферах, пов'язаних із захистом життя і здоров'я людей, охороною довкілля, безпекою держави та виконанням міжнародних зобов'язань України.

Крім того, для бізнесу, який постраждав від російської агресії, продовжують діяти державні програми підтримки. Серед них:

пільгові кредити на відновлення підприємств у розмірі до 150 млн грн під 0,1% річних у перші два роки в межах програми "Доступні кредити 5–7–9%";

150 млн грн під 0,1% річних компенсація страхової премії до 3 млн грн для підприємств у всіх регіонах та компенсація збитків до 30 млн грн для бізнесу з прифронтових областей;

3 млн грн для підприємств у всіх регіонах та компенсація збитків до 30 млн грн для бізнесу з прифронтових областей; гранти на відновлення виробничих підприємств у розмірі до 16 млн грн ;

компенсація частини заробітної плати та єдиного соціального внеску для збереження робочих місць у межах програми "Точка опори".

Нагадаємо, у ніч проти 28 червня російська армія завдала удару по Києву ракетами та дронами. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень, - фармацевтичний завод "Дарниця".