Росія ударила по фармзаводу"Дарниця" у Києві

У ніч проти 28 червня російська армія завдала удару по Києву ракетами та дронами. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень, — фармацевтичний завод "Дарниця".

Як пише Delo.ua, про це повідомила директорка Ради директорів "Дарниці" Катерина Загорій.

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", — написала Загорій.

Вона підтвердила, що серед працівників підприємства немає загиблих чи постраждалих.

За словами Загорій, завод продовжить роботу.

ПрАТ Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі. Підприємство виготовляє кожну шосту упаковку ліків, яку купують в українських аптеках.

У ніч на 28 червня російські окупанти атакували місто Київ, зокрема із застосуванням балістичних ракет. Внаслідок атаки виникли пожежі в Дарницькому районі міста.

Зазначимо що це не перший випадок ціленаправленої атаки РФ по фармакологічних підприємствах України.

Так, торік росіяни цілеспрямовано знищили склад ліків одного з двох найбільших дистрибʼюторів лікарських засобів в Україні "Оптіма-фарм", на якому зберігали близько 20% місячного запасу медикаментів країни.