Россия ударила по фармзаводу "Дарница" в Киеве

В ночь на 28 июня российская армия нанесла удар по Киеву ракетами и дронами. Среди объектов, которые получили повреждения, — фармацевтический завод "Дарница".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила директор Совета директоров "Дарницы" Екатерина Загорий.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий", — написала Загорий.

Она подтвердила, что среди работников компании нет погибших либо пострадавших.

По словам Загорий, завод продолжит работу.

ЧАО Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарства в натуральном выражении. Предприятие производит каждую шестую упаковку лекарства, которую покупают в украинских аптеках.

В ночь на 28 июня российские оккупанты атаковали город Киев, в том числе с применением баллистических ракет. В результате атаки возникли пожары в Дарницком районе города.

Отметим, что это не первый случай целенаправленной атаки РФ по фармакологическим предприятиям Украины.

В прошлом году россияне целенаправленно уничтожили склад лекарств одного из двух крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Украине "Оптима-фарм", на котором хранили около 20% месячного запаса медикаментов страны.