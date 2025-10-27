Российская атака на Киев уничтожила склад лекарства на $100 млн

В результате российской атаки на Киев 25 октября 2025 года были разрушены складской комплекс и офис второго крупнейшего фармдистрибьютора Украины компании "Оптима-Фарм".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Русские террористы продолжают целенаправленно атаковать объекты критической инфраструктуры, энергетики и медицинские учреждения. На этот раз были уничтожены офис и состав одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов - компании "Оптима-Фарм". Такие действия врага - это террор против украинских пациентов, которые могут остаться" Радуцкий.

По его словам, во время атаки на Киев враг уничтожил склад лекарства на $100 млн. Это второе нападение на склады этой компании — предыдущее россияне совершили 28 августа.

Радуцкий напомнил, что атака на склад лекарств является продолжением серии нападений на медицинские учреждения и бригады скорой помощи, обстрелов детской больницы "Охматдет". Всего с начала войны российские террористы уничтожили более 300 больниц и повредили более 2 тысяч медицинских объектов.

"Считаю, что целенаправленное уничтожение состава является очередным актом сознательного террора против украинцев, который ставит под угрозу жизнь и здоровье тысяч украинских пациентов. Цель врага - вызвать гуманитарную катастрофу и парализовать жизненно важные системы страны", - подчеркнул Радуцкий.

Как информирует LIGA.net, ссылаясь на собственные источники, разрушенный склад был одним из главных логистических центров дистрибьютора, отвечавшего за поставки лекарств в разные области Украины.

Как сообщили в компании Volantis, выполнявшей электромонтажные работы, площадь склада составляла около 29 тысяч квадратных метров.

Об "Оптиме-Фарме"

Оптима-Фарм работает на украинском рынке более 30 лет и является второй по масштабу фармацевтической дистрибьюторской компанией. Ее владельцем является предприниматель Андрей Губский.

Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.

По информации "Forbes Украина", компания располагает 12 аптечными складами общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и контролирует около трети украинского рынка дистрибуции лекарств.

Напомним, в результате российского удара по Киеву в ночь на 25 октября пострадали производственные мощности украинской кофейной компании Idealist Coffee - крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине.