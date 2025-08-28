Атака РФ в Киеве уничтожила состав одного из крупнейших поставщиков лекарств

В ночь на 28 августа 2025 года в Киеве был обстрелян фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компания.

В результате атаки были уничтожены медикаменты и складское помещение.

Пострадавших нет. Оценка ущерба и последствия продолжается и будет завершена в ближайшее время.

Что известно об "Оптиме-Фарме"

Совместное украино-эстонское ООО "Оптима-Фарм" является одним из ведущих поставщиков лекарственных средств и медицинских товаров в Украине. Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.

По итогам 2024 года "Оптима-Фарм" вошла в 15 крупнейших компаний страны по объему деятельности.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 21 погибшем.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.

Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо "Новой почты". В результате удара пострадали трое работников.