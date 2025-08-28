Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Наличный курс:

USD

41,38

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Атака РФ в Киеве уничтожила состав одного из крупнейших поставщиков лекарств

лекарство
Пострадал состав крупного дистрибьютора лекарства / Freepik

В ночь на 28 августа 2025 года в Киеве был обстрелян фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм, ЛТД".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компания.

В результате атаки были уничтожены медикаменты и складское помещение.

Пострадавших нет. Оценка ущерба и последствия продолжается и будет завершена в ближайшее время.

Что известно об "Оптиме-Фарме"

Совместное украино-эстонское ООО "Оптима-Фарм" является одним из ведущих поставщиков лекарственных средств и медицинских товаров в Украине. Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.

По итогам 2024 года "Оптима-Фарм" вошла в 15 крупнейших компаний страны по объему деятельности.

Атака на Киев 28 августа

Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.

Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 21 погибшем.

В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Также в   центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.

Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо  "Новой почты".  В результате удара пострадали трое работников.

Автор:
Ольга Опенько