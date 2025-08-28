- Тип
Атака РФ в Киеве уничтожила состав одного из крупнейших поставщиков лекарств
В ночь на 28 августа 2025 года в Киеве был обстрелян фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм, ЛТД".
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компания.
В результате атаки были уничтожены медикаменты и складское помещение.
Пострадавших нет. Оценка ущерба и последствия продолжается и будет завершена в ближайшее время.
Что известно об "Оптиме-Фарме"
Совместное украино-эстонское ООО "Оптима-Фарм" является одним из ведущих поставщиков лекарственных средств и медицинских товаров в Украине. Компания сотрудничает с более чем 500 украинскими и международными производителями.
По итогам 2024 года "Оптима-Фарм" вошла в 15 крупнейших компаний страны по объему деятельности.
Атака на Киев 28 августа
Российские кафиры в ночь на 28 августа 2025 года массированно атаковали Киев с применением баллистики, крылатых ракет и многочисленных дронов.
Известно о последствиях ударов более чем на 20 локациях в семи районах и о 21 погибшем.
В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Киеве.
Также в центре Киева зафиксировано попадание в торговый центр и разрушенное заведение сети кондитерских Honey.
Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве - сортировочном депо "Новой почты". В результате удара пострадали трое работников.