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Реформа азартных игр: PlayCity хочет конкурс на руководителя агентства

азартные игры, гемблинг
PlayCity хочет конкурс на руководителя агентства / Freepik

Государственное агентство PlayCity инициирует введение отдельного порядка проведения конкурса на должность руководителя. Цель — закрепить прозрачную и независимую процедуру отбора, обеспечивающую постоянство реформы рынка азартных игр и лотерей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity.

PlayCity обратилось с соответствующей инициативой в Минцифру как орган, формирующий политику в сфере азартных игр. Минцифра уже обратилась в Кабинет министров о предоставлении поручения для наработки такого порядка.

В агентстве отмечают, что за первый год работы реформа уже дала ощутимые результаты. В частности, PlayCity запустило Государственную систему онлайн-мониторинга в тестовую эксплуатацию, усилило борьбу с нелегальными казино, начало системное противодействие незаконной рекламе азартных игр, ввело новые механизмы защиты игроков и лицензировало операторов лотерей.

Следующим шагом в агентстве считают прозрачный отбор руководителя, который будет продолжать реформу рынка.

В PlayCity подчеркивают, что конкурсная процедура должна быть профессиональной, открытой и независимой. Это необходимо для того, чтобы начатые изменения были необратимы и эффективны в долгосрочной перспективе.

Для рынка азартных игр и лотерей такая инициатива означает попытку закрепить институциональное постоянство регулятора. Прозрачный отбор руководителя должен снизить зависимость реформы от персональных решений и усилить доверие к правилам работы рынка.

Также PlayCity запустил онлайн-инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.

Автор:
Татьяна Гойденко