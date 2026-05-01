В Украине теперь можно пожаловаться онлайн на незаконную рекламу азартных игр: новый сервис от PlayCity

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity запустило онлайн-инструмент для жалоб на незаконную рекламу азартных игр.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение PlayCity.

На официальном портале запущен сервис для онлайн-подачи жалоб по нелегальной рекламе азартных игр. Этот инструмент упрощает фиксацию нарушений, позволяя мгновенно отправлять данные специалистам PlayCity без бюрократических проволочек и бумажной работы.

Пожаловаться на незаконную рекламу азартных игр в разных каналах — в частности в социальных сетях, на сайтах, на телевидении, радио и других медиа, а также во внешней рекламе или публичном пространстве — можно через простую онлайн-форму.

Как подать жалобу:

перейти на сайт PlayCity в раздел "Гражданам" – "Жалоба на рекламу";

выбрать тип площадки с рекламой и заполнить короткую форму;

добавить ссылку на рекламу;

прикрепить скриншоты или видео;

по желанию оставить электронную почту, чтобы отслеживать статус разбирательства.

Система автоматически сохраняет все материалы, а заявитель получает уведомление об изменении статуса разбирательства на свою электронную почту.

Отдельное внимание уделено контенту с ограниченным временем доступа — в частности, стороз в социальных сетях. При добавлении ссылки на страз система автоматически загружает контент, чтобы специалисты PlayCity могли проверить его даже после исчезновения в сети.

Что дальше

После получения обращения команда PlayCity проверяет материалы и определяет, есть ли нарушения.

Если реклама действительно незаконна, передается информация для блокировки контента в офис соцсетей. Распространяющие страницы могут быть заблокированы, особенно если такой рекламы у автора много.

Также налагается штраф после установления ответственного.

В то же время, установление личности нарушителя может быть длительным и сложным процессом, поэтому важно понимать, что подача жалобы не всегда инициирует мгновенное применение штрафных санкций.

После идентификации ответственных лиц PlayCity штрафует нарушителей за незаконную рекламу азартных игр, что в 2026 году составляет ₴5188200.

Также для оперативного реагирования PlayCity сотрудничает с ключевыми цифровыми платформами – Meta, Google, TikTok, YouTube, Viber, Twitch. Это позволяет быстрее блокировать незаконную рекламу и уменьшать распространение среди пользователей еще до установления личности нарушителя.

Напомним, в Украине презентовали Государственную систему онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая должна обеспечить полный цифровой контроль за рынком азартных игр. Новая система состоит из двух частей: внутренней, доступной для государственных органов – PlayCity и Государственной налоговой службы, а также внешней, которой будут пользоваться организаторы азартных игр.