В Украине презентовали онлайн-систему контроля азартных игр: что изменится для рынка

В Украине была представлена Государственная система онлайн-мониторинга (ГСОМ), которая должна обеспечить полный цифровой контроль за рынком азартных игр. Презентация состоялась на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Новая система состоит из двух частей: внутренней, доступной для государственных органов – PlayCity и Государственной налоговой службы, а также внешней, которой будут пользоваться организаторы азартных игр.

Глава PlayCity Геннадий Новиков сообщил, что ГСОМ уже работает как полноценный государственный ИТ-инструмент мониторинга. В настоящее время идет подключение операторов рынка и тестирование системы в реальных условиях. Первые пять организаторов азартных игр уже интегрированы, другие находятся на этапе подключения.

Система позволяет государству получать полные данные о деятельности операторов, фиксировать каждую финансовую операцию – ставку, возврат средств и выплату выигрыша. Также предусмотрена защита от изменения или переписки передаваемых данных.

Отдельно ГСОМ обеспечивает доступ налоговой службы к первичной транзакционной информации для точного расчета GGR, военного сбора и налога на доходы физических лиц.

Интеграция с операторами происходит через API, где любая операция передается как отдельная транзакция. В системе подчеркивают, что она не отслеживает поведение пользователей, а работает только по уже осуществленным ставкам.

В PlayCity заявляют, что ДСОМ станет ключевым элементом цифровой трансформации игрового рынка Украины. По техническим параметрам система способна обрабатывать до 10 тысяч транзакций в секунду, что делает ее одним из самых сложных государственных ИТ-решений такого типа в Европе.

Следующим этапом развития станет вторая очередь запуска – с расширенной аналитикой и более глубоким контролем процессов каждой отдельной игры.

Добавим, PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot (ООО "Спейсикс") и наложило штрафы на общую сумму 12 млн гривен из-за нарушения правил финансовых расчетов.