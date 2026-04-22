Cosmolot лишили лицензии и оштрафовали на 12 млн грн

Государственное агентство PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot (ООО "Спейсикс") и наложило штрафы на общую сумму 12 млн гривен из-за нарушения правил финансовых расчетов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

В ходе проверки регулятор обнаружил нарушение правил финансовых операций. В частности, компания использовала p2p-платежи и разрешала пополнение счетов с банковских карт третьих лиц. Именно эти нарушения явились основанием для лишения лицензии.

Отдельно PlayCity наложило на Cosmolot два штрафа: 8,6 млн гривен – за использование p2p-платежей и 4,3 млн гривен – за прием средств с карточек, не принадлежащих пользователям.

В ведомстве подчеркнули, что рынок азартных игр в Украине работает по четко определенным правилам, а контроль за деятельностью лицензиатов осуществляется в рамках закона. В случае нарушений к компаниям применяют штрафы, а за существенные – аннулируют лицензии.

Напомним, процесс получения разрешительных документов для сферы азартных игр переведен в цифровой формат. Совместно с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди. Оформление документов производится в личном кабинете пользователя.