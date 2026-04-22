Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Cosmolot лишили лицензии и оштрафовали на 12 млн грн

PlayCity усилило контроль: Cosmolot аннулирована лицензия / Unsplash

Государственное агентство PlayCity аннулировало лицензию онлайн-казино Cosmolot (ООО "Спейсикс") и наложило штрафы на общую сумму 12 млн гривен из-за нарушения правил финансовых расчетов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

В ходе проверки регулятор обнаружил нарушение правил финансовых операций. В частности, компания использовала p2p-платежи и разрешала пополнение счетов с банковских карт третьих лиц. Именно эти нарушения явились основанием для лишения лицензии.

Отдельно PlayCity наложило на Cosmolot два штрафа: 8,6 млн гривен – за использование p2p-платежей и 4,3 млн гривен – за прием средств с карточек, не принадлежащих пользователям.

В ведомстве подчеркнули, что рынок азартных игр в Украине работает по четко определенным правилам, а контроль за деятельностью лицензиатов осуществляется в рамках закона. В случае нарушений к компаниям применяют штрафы, а за существенные – аннулируют лицензии.

Напомним, процесс получения разрешительных документов для сферы азартных игр переведен в цифровой формат. Совместно с PlayCity на портале "Дія" внедрено онлайн-лицензирование, исключающее использование бумажных носителей и очереди. Оформление документов производится в личном кабинете пользователя.

Автор:
Ольга Опенько