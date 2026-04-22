Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Cosmolot позбавили ліцензії та оштрафували на 12 млн грн

гривні
PlayCity посилило контроль: Cosmolot анульовано ліцензію / Unsplash

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи на загальну суму 12 млн гривень через порушення правил фінансових розрахунків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot

Під час перевірки регулятор виявив порушення правил фінансових операцій. Зокрема, компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнення рахунків із банківських карток третіх осіб. Саме ці порушення стали підставою для позбавлення ліцензії.

Окремо PlayCity наклало на Cosmolot два штрафи: 8,6 млн гривень - за використання p2p-платежів та 4,3 млн гривень - за прийом коштів із карток, що не належать користувачам.

У відомстві наголосили, що ринок азартних ігор в Україні працює за чітко визначеними правилами, а контроль за діяльністю ліцензіатів здійснюється в межах закону. У разі порушень до компаній застосовують штрафи, а за суттєві - анулюють ліцензії.

Нагадаємо, процес отримання дозвільних документів для сфери азартних ігор переведено в цифровий формат. Спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги. Оформлення документів здійснюється в особистому кабінеті користувача.

Автор:
Ольга Опенько