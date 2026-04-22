Cosmolot позбавили ліцензії та оштрафували на 12 млн грн

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи на загальну суму 12 млн гривень через порушення правил фінансових розрахунків.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot

Під час перевірки регулятор виявив порушення правил фінансових операцій. Зокрема, компанія використовувала p2p-платежі та дозволяла поповнення рахунків із банківських карток третіх осіб. Саме ці порушення стали підставою для позбавлення ліцензії.

Окремо PlayCity наклало на Cosmolot два штрафи: 8,6 млн гривень - за використання p2p-платежів та 4,3 млн гривень - за прийом коштів із карток, що не належать користувачам.

У відомстві наголосили, що ринок азартних ігор в Україні працює за чітко визначеними правилами, а контроль за діяльністю ліцензіатів здійснюється в межах закону. У разі порушень до компаній застосовують штрафи, а за суттєві - анулюють ліцензії.

Нагадаємо, процес отримання дозвільних документів для сфери азартних ігор переведено в цифровий формат. Спільно з PlayCity на порталі "Дія" впроваджено онлайн-ліцензування, яке виключає використання паперових носіїв та черги. Оформлення документів здійснюється в особистому кабінеті користувача.