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На ремонт местных дорог дополнительно направят 3,5 млрд грн: средства распределят между регионами

ремонт
Кабмин выделил 3,5 млрд грн на ремонт критических дорог / Агентство восстановления

Из резервного фонда государственного бюджета дополнительно направят 3,5 млрд грн на безотлагательный ремонт дорог местного значения. Денежные средства распределят между всеми регионами на условиях софинансирования с местными бюджетами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ремонт местных дорог в Украине

Средства будут использованы для восстановления дорожной инфраструктуры, которая имеет важное значение как для повседневной жизни граждан, так и для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

Для жителей общин ремонт дорог означает повышение безопасности движения и улучшение доступа к больницам, роддомам, школам и другим социально важным объектам. В то же время, для военных обновление дорожной сети является важным фактором для проведения эвакуации, организации логистики и своевременного обеспечения подразделений.

Финансирование будет предоставлено на условиях софинансирования с местными бюджетами. Выделенные средства распределят между всеми регионами Украины, а приоритет получат участки, нуждающиеся в первоочередном ремонте из-за их важности для безопасности и транспортного сообщения.

Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.

Автор:
Ольга Опенько