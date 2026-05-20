Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Важно
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Движение на международной трассе к границе с Румынией частично ограничат в год: какая причина

ремонт дорог
В Теребовле на год ограничат движение по международной трассе М-19 / Агентство восстановления

В Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Из-за капремонта моста изменится движение на М-19

"В Теребовле Тернопольской области с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) км 356+6", – говорится в сообщении.

Ограничение движения вводится в связи с проведением капитального ремонта моста на международной трассе М-19. Для легкового и грузового транспорта будут действовать разные схемы объезда, поэтому водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и планировать маршрут поездки заранее.

О проекте и ремонтных работах

Проект реализуют в рамках международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" при финансовой поддержке Европейского Союза. ЕС покрывает 90% стоимости работ, еще 10% финансируется из местных бюджетов украинской стороны.

В рамках проекта в Теребовле капитально отремонтируют мост и подходы к нему на международной трассе М-19 – одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающей сообщение Украины со странами Европы. Каждый день этим участком пользуются около 15 тысяч транспортных средств.

Мост имеет важное стратегическое значение для логистики и международного сообщения, поскольку обеспечивает непрерывное движение в направлении границы с Румынией, улучшает трансграничную мобильность и повышает безопасность транспортной сети региона.

Ремонт выполняется в рамках проекта по улучшению трансграничной мобильности, который предусматривает строительство региональной дороги №627 Косов Ляцкие – Соколов Подляский и обновление моста в Теребовле на автодороге государственного значения М-19.

Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Автор:
Ольга Опенько