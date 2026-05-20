Движение на международной трассе к границе с Румынией частично ограничат в год: какая причина

В Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

"В Теребовле Тернопольской области с 08:00 2 июня 2026 года до 08:00 2 июня 2027 года будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) км 356+6", – говорится в сообщении.

Ограничение движения вводится в связи с проведением капитального ремонта моста на международной трассе М-19. Для легкового и грузового транспорта будут действовать разные схемы объезда, поэтому водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками и планировать маршрут поездки заранее.

О проекте и ремонтных работах

Проект реализуют в рамках международной программы трансграничного сотрудничества Interreg NEXT "Польша - Украина 2021-2027" при финансовой поддержке Европейского Союза. ЕС покрывает 90% стоимости работ, еще 10% финансируется из местных бюджетов украинской стороны.

В рамках проекта в Теребовле капитально отремонтируют мост и подходы к нему на международной трассе М-19 – одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающей сообщение Украины со странами Европы. Каждый день этим участком пользуются около 15 тысяч транспортных средств.

Мост имеет важное стратегическое значение для логистики и международного сообщения, поскольку обеспечивает непрерывное движение в направлении границы с Румынией, улучшает трансграничную мобильность и повышает безопасность транспортной сети региона.

Ремонт выполняется в рамках проекта по улучшению трансграничной мобильности, который предусматривает строительство региональной дороги №627 Косов Ляцкие – Соколов Подляский и обновление моста в Теребовле на автодороге государственного значения М-19.

