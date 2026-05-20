Рух на міжнародній трасі до кордону з Румунією частково обмежать на рік: яка причина

У Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

"У Теребовлі Тернопільської області з 08:00 2 червня 2026 року до 08:00 2 червня 2027 року буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту на ділянці автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) км 354+689 – км 355+566 у місті Теребовля", - йдеться в повідомленні.

Обмеження руху запроваджують у зв’язку з проведенням капітального ремонту мосту на міжнародній трасі М-19. Для легкового та вантажного транспорту діятимуть різні схеми об’їзду, тому водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками та заздалегідь планувати маршрут поїздки.

Про проєкт та ремонтні роботи

Проєкт реалізують у межах міжнародної програми транскордонного співробітництва Interreg NEXT "Польща – Україна 2021–2027" за фінансової підтримки Європейського Союзу. ЄС покриває 90% вартості робіт, ще 10% фінансують з місцевих бюджетів української сторони.

У межах проєкту в Теребовлі капітально відремонтують міст та підходи до нього на міжнародній трасі М-19 - одній із ключових транспортних артерій, що забезпечує сполучення України з країнами Європи. Щодня цією ділянкою користуються близько 15 тисяч транспортних засобів.

Міст має важливе стратегічне значення для логістики та міжнародного сполучення, адже забезпечує безперервний рух у напрямку кордону з Румунією, покращує транскордонну мобільність і підвищує безпеку транспортної мережі регіону.

Ремонт виконують у межах проєкту з покращення транскордонної мобільності, який передбачає будівництво регіональної дороги №627 Косів Ляцькі – Соколів Підляський та оновлення мосту в Теребовлі на автодорозі державного значення М-19.

