Менше заторів: у Києві планують за понад 22 млн грн змінити транспортну розв’язку біля Південного мосту

Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.

У Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.

Київ витратить мільйони на нову розв’язку

У Києві оголосили тендер на розробку проєктної документації для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Йдеться про ділянку зі з’їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.

Замовником виступає КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Очікувана вартість робіт становить 22,9 млн грн.

Як зазначають у підприємстві, реалізація проєкту має зменшити навантаження на Південний міст і проспект Науки. Це стане можливим завдяки перерозподілу транспортних потоків, зокрема тих, що рухаються з Деміївської площі у напрямку Обухова та назад.

Також очікується розвантаження вузла на перетині Столичного шосе та проспекту Науки, а потік транспорту через залізничний переїзд на цій ділянці має скоротитися.

Пропозиції від учасників тендеру прийматимуть відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі з урахуванням умов воєнного стану.

Нагадаємо, технічний стан мосту Патона у Києві викликає занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Ольга Опенько