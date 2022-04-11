У Києві повністю відкрили для руху Південний міст

Це третій міст, яким можна зараз скористатися, щоб переїхати з лівого берега Дніпра на правий.

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"Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити пробки у столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту", — заявив у понеділок, 11 квітня, мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що тепер рух між лівим та правим берегом можливий по трьох мостах: Північному, Дарницькому та Південному.

Міський голова підкреслив, що влада поступово збільшує і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

Кличко нагадав водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та пропускати машини швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

Для громадського транспорту Південний міст відчинили 30 березня. А 4 квітня київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст, а на Північному мосту було повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.

У столиці поступово відновлюють роботу також приватні перевізники. Зокрема, знову діють багато маршрутних таксі.