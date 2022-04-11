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У Києві повністю відкрили для руху Південний міст
Це третій міст, яким можна зараз скористатися, щоб переїхати з лівого берега Дніпра на правий.
Він зазначив, що тепер рух між лівим та правим берегом можливий по трьох мостах: Північному, Дарницькому та Південному.
Міський голова підкреслив, що влада поступово збільшує і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.
Кличко нагадав водіям про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху та пропускати машини швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для громадського транспорту Південний міст відчинили 30 березня. А 4 квітня київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст, а на Північному мосту було повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках.
У столиці поступово відновлюють роботу також приватні перевізники. Зокрема, знову діють багато маршрутних таксі.