У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

У середу, 30 березня, у Києві відкриють Південний міст. Пересуватися ним дозволять громадському транспорту. Проте приватні автомобілі туди, як і раніше, заїжджати не зможуть.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Поки що через міст курсуватимуть два автобуси — 22-й (Тростянецька — Жуляни) та 91-й (Ахматової — метро Голосіївська), а також "швидкі", фури з гуманітаркою та спецтранспорт.

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.

"Водії повинні пропускати машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою", — зазначили у КМДА.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.