В Киеве для общественного транспорта открывается Южный мост

В среду, 30 марта, в Киеве откроют Южный мост. Передвигаться по нему разрешат общественному транспорту. Однако частные автомобили туда по-прежнему заезжать не смогут.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Пока через мост будут курсировать два автобуса — 22-й (Тростянецкая — Жуляны) и 91-й (Ахматовой — метро Голосеевская), а также "скорые", фуры с гуманитаркой и спецтранспорт.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкий мосты.

"Водители должны пропускать машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью", — отметили в КГГА.

Отметим, "Укрзализныця" запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда по маршруту Дарница – Святошино полноценным кольцом вокруг Киева составляет 15 гривен.