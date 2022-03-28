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В Киеве изменили продолжительность комендантского часа
С сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве и Киевской области изменится продолжительность комендантского часа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"С сегодняшнего дня, 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше и будет длиться с 21:00 до 6:00 утра", – написал Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области не будет вводиться усиленный комендантский час.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До этого в КГГА сообщили, что комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника, 28 марта.
Напомним, в столице уже дважды за время военного положения объявлялся комендантский час сроком около полутора суток, что объяснялось необходимостью концентрации силовиков на борьбе с вражескими диверсионными группами.
Последний раз он действовал с вечера 21 по утро 23 марта. В частности, за 21 марта власти отчитались о поимке в Киеве 149 диверсантов.
Комендантский час в Киеве был введен 24 февраля после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.