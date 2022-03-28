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Общество
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В Киеве изменили продолжительность комендантского часа

В Киеве изменили продолжительность комендантского часа
Кличко заявил, что комендантский час будет длиться с 21:00 до 6:00 утра. Фото: Facebook/Віталій Кличко

С сегодняшнего дня, 28 марта, в Киеве и Киевской области изменится продолжительность комендантского часа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше и будет длиться с 21:00 до 6:00 утра", – написал Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области не будет вводиться усиленный комендантский час.

До этого в КГГА сообщили, что комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен и продлится с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника, 28 марта.

Напомним, в столице уже дважды за время военного положения объявлялся комендантский час сроком около полутора суток, что объяснялось необходимостью концентрации силовиков на борьбе с вражескими диверсионными группами.

Последний раз он действовал с вечера 21 по утро 23 марта. В частности, за 21 марта власти отчитались о поимке в Киеве 149 диверсантов.

Комендантский час в Киеве был введен 24 февраля после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.

Автор:
Дмитрий Нарожный