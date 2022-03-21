В Киеве и области вводят комендантский час с 22:00 21 марта до 7:00 23 марта

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице и Киевской области вводится комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.

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Это означает, что магазины, аптеки, заправки, учреждения работать не будут в это время.

"Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", — сказал Кличко, обращаясь к киевлянам и гостям города.

В свою очередь в "Укрзализныце" сообщили, что на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин-Дарница. Пригородным сообщением смогут воспользоваться только работники критически важных индустрий, в частности железнодорожники.

Кроме того, в период действия комендантского часа вход к вокзалам Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам.

Если пассажир прибудет на вокзал до начала комендантского часа, он также сможет воспользоваться услугами УЗ. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

Исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин ранее сообщал, что сотрудники вокзала работают и живут там несколько дней, благодаря чему там работают все службы.

По его словам, "Укрзализныця" ввела протоколы безопасности, которые позволяют пассажирам поездов ехать спокойно. В то же время им могут угрожать авиаудары и ракетные обстрелы.