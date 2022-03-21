У Києві та області вводять комендантську годину з 22:00 21 березня до 7:00 23 березня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці та Київській області вводиться комендантська година з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня.

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Це означає, що магазини, аптеки, заправки, установи не працюватимуть у цей час.

"Тому прошу всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналом тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецпропусками", — сказав Кличко, звертаючись до киян і гостей міста.

У свою чергу в "Укрзалізниці" повідомили, що на час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця. Приміським сполученням зможуть скористатися лише працівники критично важливих індустрій, зокрема залізничники.

Крім того, в період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські потяги у Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам.

Якщо пасажир прибуде на вокзал до початку комендантської години, він зможе скористатися послугами УЗ. Вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

Виконувач обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин раніше повідомляв, що співробітники вокзалу працюють і живуть там кілька днів, завдяки чому там працюють усі служби.

За його словами, "Укрзалізниця" запровадила протоколи безпеки, які дозволяють пасажирам поїздів їхати спокійно. Водночас їм можуть загрожувати авіаудари та ракетні обстріли.