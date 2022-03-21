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Російські військові обстріляли Подільський район Києва, загинули чотири людини
Окупанти пізно ввечері 20 березня завдали сильного удару по Подільському району Києва. В результаті почали горіти автомобілі на парковці та торговий центр Retroville. Про це повідомили у ДСНС.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загарбники завдали кількох ударів по різних місцях району. За його інформацією, крім ТЦ та авто також постраждали сусідні будинки.
За підтвердженою інформацією ДСНС, щонайменше чотири особи загинули, одна — отримала травми.
"На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття бійці встановили, що внаслідок ворожих обстрілів спалахнули автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру", - резюмував у ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці задіяно 11 одиниць пожежної техніки та 63 особи особового складу. Рятувальники локалізують та ліквідують пожежу.
Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення у Київській області. Зокрема, внаслідок мінометного удару з боку російських віск по Макарову Київської області 18 березня 7 людей загинули та ще п'ять отримали поранення.
Тоді окупанти зруйнували житлові будинки, пошкодили адміністративну споруду та інші приміщення.