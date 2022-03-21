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Российские военные обстреляли Подольский район Киева, погибли четыре человека
Оккупанты поздно вечером 20 марта нанесли сильный удар по Подольскому району Киева. В результате начали гореть автомобили на парковке и торговый центр Retroville. Об этом сообщили в ГСЧС.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что захватчики нанесли несколько ударов по разным местам района. По его информации, кроме ТРЦ и авто также пострадали соседние дома.
По подтвержденной информации ГСЧС, по меньшей мере четыре человека погибли, один получил травмы.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра", — резюмировал в ГСЧС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человек личного состава. Спасатели локализуют и ликвидируют пожар.
Российские военные продолжают обстреливать мирное население Киевской области. В частности, в результате минометного удара со стороны российских войск по Макарову Киевской области 18 марта 7 человек погибли и еще пять получили ранения.
Тогда оккупанты разрушили жилые дома, повредили административное сооружение и другие помещения.