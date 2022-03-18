Российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Святошинского района Киева

Российские военные 18 марта два раза за стуки обстреляли из тяжелой артиллерии территорию жилых кварталов в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — российские военные использовали оружие, которое запрещено международным правом.

Оккупанты повредили десятки частных домов и автомобили, разрушили торговые помещения. Предварительно, в результате обстрела жертв нет, однако информация о пострадавших уточняются.

На месте работают сотрудники ГСЧС, спасатели разбирают завали, ликвидируют последствия обстрелов.

"Прокуроры и полицейские принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений РФ для привлечения виновных к ответственности", — добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее, 17 марта, в результате обстрела Святошинского района возник пожар на складе и загорелись два авто. Тогда в пожаре погиб один человек. В тот же день еще один вызов поступил о возгорании на складе. Там площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, также погиб один человек.

Напомним, утром 16 марта в Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела в 12-этажный жилой дом попал снаряд. По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела и обвала дома пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.