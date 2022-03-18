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Российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Святошинского района Киева

Российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Святошинского района Киева
Российские военные обстреляли жилые дома столицы. Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Российские военные 18 марта два раза за стуки обстреляли из тяжелой артиллерии территорию жилых кварталов в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — российские военные использовали оружие, которое запрещено международным правом.

Оккупанты повредили десятки частных домов и автомобили, разрушили торговые помещения. Предварительно, в результате обстрела жертв нет, однако информация о пострадавших уточняются.

Фото 2 — Российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Святошинского района Киева

На месте работают сотрудники ГСЧС, спасатели разбирают завали, ликвидируют последствия обстрелов.

"Прокуроры и полицейские принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений РФ для привлечения виновных к ответственности", — добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее, 17 марта, в результате обстрела Святошинского района возник пожар на складе и загорелись два авто. Тогда в пожаре погиб один человек. В тот же день еще один вызов поступил о возгорании на складе. Там площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, также погиб один человек. 

Напомним, утром 16 марта в Шевченковском районе Киева в результате вражеского обстрела в 12-этажный жилой дом попал снаряд. По предварительным данным ГСЧС, в результате обстрела и обвала дома пострадали 2 человека, эвакуированы 35 человек.

Автор:
Вита Молодан