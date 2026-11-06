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Путина просят отобрать у Coca-Cola российские активы из-за поддержки Украины

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский бизнес американской корпорации Coca-Cola может перейти под контроль предпринимателя и депутата Вадима Смагина, которому также достались российские активы польско-американского производителя металлической упаковки Canpack.

Как пишет Dilo, об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Отмечается, что в середине октября алтайский производитель пива и лимонадов "Бочкари", которым владеет Смагин, обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой о передаче АО "Мултон" и ООО "Мултон партнерс" под свое управление. Эти компании, стоимость которых оценивается почти в 250 млрд рублей (3,1 миллиарда долларов США), до 2022 года занимались разливом в России брендов Coca-Cola, пока корпорация не объявила о выходе из РФ.

В письме Путину говорится, что остановка инвестиций "Мултоном" негативно влияет на налоговые выплаты компании и ситуацию в российской экономике, а глобальная Coca-Cola оказывает поддержку Украине. Также авторы обращения заявили, что корпорация спонсирует международные турниры, куда россиян не пускают из-за санкций.

"Мултон" – крупнейший производитель безалкогольных напитков в РФ. С 2022 года компания выпускает напитки под брендами "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy, Burn, BonAqua и другие.

Смагин является действующим депутатом Алтайского края от "Единой России".

В сентябре Смагин стал владельцем бывших заводов Canpack в РФ, которые 31 декабря 2025 года указом Путина были отобраны у бывших хозяев.

Тогда 100% частей ООО "Кен-Пак" и ООО "Кен-Пак Завод упаковки" временно передали российской компании "СтальЭлемент". CanPack выпускала в России алюминиевые банки для напитков, занимая около 30% внутреннего рынка. В августе два завода вывели из-под управления, а 10 сентября Canpack объявила об их продаже за $122 млн.

Национализация иностранного бизнеса в РФ

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Также Путин передал российские активы международному оптовому оператору Metro во временное управление компании АО УК Торг РУС.

В целом с начала полномасштабного вторжения РФ ввела временное управление в более чем 135 фирмах, связанных с иностранным капиталом.

В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.

Автор:
Светлана Манько

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