Путин передал активы Nestle, Auchan и бывшей Leroy Merlin компании генерала МВД

Глава Кремля Владимир Путин передал во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент" российские активы Auchan, Nestle и акции ООО "Ле Монлид" — бывшего российского подразделения Leroy Merlin, магазины которого сейчас работают под брендом "Лемана О".

Как пишет Dilo, соответствующий указ Путина опубликован на портале правовых актов.

Согласно указу, бывшие владельцы сохраняют формальное право собственности, но лишаются фактического контроля за российскими активами, управление которыми переходит в назначенную компанию.

Кто будет управлять

Компания "Л.Е.В. Менеджмент" была зарегистрирована в октябре 2024 года в Москве. Ее генеральным директором является Андрей Краюшкин. "Новая газета Европа" утверждает, что имя гендиректора "Л.Э.В. Менеджмент", а также его дата рождения, совпадают с именем генерал-майора МВД Андрея Краюшкина, с 2016 года и по меньшей мере до 2020 года занимавшего должность первого заместителя управления по миграции.

В середине августа российские СМИ писали, ссылаясь на источники, что компания "КС Логистика" попросила Владимира Путина ввести временное управление в пяти российских юрлицах Nestle - и это "может стать первым этапом в процедуре смены владельца". Такая просьба была вызвана "отсутствием планов по расширению мощностей и прекращению экспорта производимых в России товаров".

Что известно об активах

Ни Auchan, ни Nestle не уходили из России после начала большой войны в 2022 году. Однако Nestle ограничила свою деятельность: компания остановила инвестиции и прекратила продажи некоторых брендов (например, KitKat и Nesquik), а также объявила, что не собирается получать прибыль в России.

Владелец Leroy Merlin объявил о выходе с российского рынка в 2023 году. После этого подразделение Leroy Merlin сменило название юрлица на "Ле Монлид", а магазины товаров для дома работали под брендом "Леман ПРО".

В России Auchan насчитывает 230 магазинов в 100 городах. За первую половину 2026 года оборот сети составил 127 млрд. рублей, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Nestle располагает в России шестью производственными площадками – в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Там выпускают кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных, а в портфеле компании бренды Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat, NAN и другие.

"Леман О" имеет 112 точек в 66 городах. По данным Infoline, сеть удерживает первое место на российском DIY-рынке с долей 27,2%.

Ранее Россия уже использовала механизм временного управления в отношении крупных западных компаний. В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.