У Путина хотят забрать российские активы одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания

В России предложили передать во временное управление пять местных структур швейцарской Nestle, одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

С соответствующей просьбой к главе Кремля Владимиру Путину обратилась малоизвестная компания "КС Логистика". Во временное управление предлагают передать ООО "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" и "Атриум Инновейшенс Рус". Инициаторы объясняют это тем, что Nestle не планирует расширять производственные мощности в России и прекратила экспорт производимых там товаров.

В российском офисе Nestle сообщили, что не получали никаких запросов от государственных органов по этому вопросу. Офисы и фабрики продолжают работу в России, все обязательства выполняются, а инвестиции в 2022-2025 годах были направлены на поддержку производства, отметили в Nestle.

В Nestle в России шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском крае. На этих предприятиях производится кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных.

Стоимость российского бизнеса Nestle с учетом нераспределенной прибыли составляет 160–170 млрд руб (примерно 1,88–2,00 миллиарда долларов США).

Ранее Россия уже использовала механизм временного управления в отношении крупных западных компаний. В 2023 году Путин передал российские активы Danone и пивоваренной компании Carlsberg российским владельцам.

Напомним, Nestle продолжает инвестировать в Украину и летом 2025 года в селе Смолыгов Волынской области начала производство на новой пищевой фабрике, завершив реализацию инвестиционного проекта, объявленного в 2022 году. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки, на что компания направила 40 миллионов швейцарских франков.