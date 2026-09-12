Бюджет может потерять 70 млрд грн из-за ударов по бизнесу: что предлагает правительство

Около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не дойти до государственного бюджета из-за российских ударов по бизнесу. Это оценка по состоянию на начало сентября, и эта цифра может возрасти, поскольку атаки продолжаются каждый день.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Для поддержки бизнеса правительство провело полную ревизию помещений Фонда госимущества, государственных предприятий и министерств и предложило компаниям использовать эти складские и производственные площади.

Также вместе с ритейлерами и логистическими компаниями готовится децентрализация логистики по примеру энергетики и продолжаются договоренности со странами-соседями о гибкой и быстрой системе пересечения границы.

Страхование военных рисков

Правительство планирует заложить отдельную статью в бюджете предварительно на 1 млрд. долларов для страхования военных рисков и рассчитывает, что международные партнеры мультипликируют эту сумму.

Цель этой инициативы – создать резерв, который будет покрывать 40–50% ущерба от атак. Главными условиями определены максимально упрощенная процедура и быстрая реакция.

Напомним, правительство планирует повысить налоги, чтобы компенсировать бизнесу потери от атак РФ. Министерство экономики и окружающей среды предлагает создать специальный страховой фонд для компенсации утраченных активов на $2–3 млрд, а одним из источников финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%.