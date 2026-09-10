Ритейл меняет правила работы во время тревог: что позволило правительству нововведения

Украинский ритейл начал тестировать работу во время "желтого" уровня воздушной тревоги, отвечающего дроновой угрозе. После вступления правительственного постановления в силу часть столичных ТРЦ уже продолжает работу во время таких тревог, тогда как другие компании еще оценивают риски и определяют собственный режим.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Новые правила работы во время воздушных тревог

С 10 сентября часть торговых центров Киева перешла на новый режим работы во время воздушных тревог. Это стало возможным после вступления в силу постановления Кабинета Министров №1092 от 4 сентября 2026 года, определяющего порядок работы бизнеса при разных уровнях воздушной угрозы.

Во время " желтого" уровня , соответствующего дроновой угрозе, продолжают работать, в частности, ТРЦ River Mall, Retroville, Piramida и DREAM. В то же время магазины в таких торговых центрах работают только по добровольному согласию. Некоторые продавцы могут самостоятельно прекратить работу, если считают пребывание в помещении опасным.

В DREAM отметили, что перечень арендаторов, не работающих во время "желтого" уровня, будут публиковать в соцсетях и на сайте торгового центра.

Часть ТРЦ еще оценивает риски

Не все торговые центры определились с новым режимом работы. Управляющие компании Lavina и Blockbuster Mall сообщили, что оценивают риски и возможность продолжения работы во время "желтых" тревог.

В Respublika Park ситуацию не комментировали. Рядом с торговым центром 10 сентября во время дроновой атаки произошло попадание в автозаправочную станцию.

Кинотеатры работают, JYSK придерживается старых правил

О готовности работать во время "желтого" уровня при соблюдении требований безопасности заявили сети кинотеатров "Планета кино" и Multiplex. В частности, посетителей будут предупреждать об угрозе, а желающие смогут пройти до укрытия.

COMFY отметили, что около 95% магазинов сети расположены в торговых центрах, поэтому компания ориентируется на решение конкретного ТРЦ и ситуацию в регионе. Если торговый центр приостанавливает работу или объявляет эвакуацию, магазин действует в соответствии с этими решениями. При возможности работы обязательным условием остается доступное укрытие.

Fozzy Group пока продолжает определяться с режимом работы во время "желтых" тревог.

В Auchan Украина сообщили, что во время воздушной тревоги работает только гипермаркет "Auchan Лыбидская" в Ocean Plaza. Он расположен на минус первом этаже, поэтому продолжает работу даже тогда, когда торговый центр закрывается.

В то же время JYSK не изменяет свою политику безопасности. Все магазины сети закрываются во время воздушной тревоги независимо от ее уровня и решения конкретного ТРЦ. Компания также продолжает обустраивать укрытия вблизи отдельных магазинов, в первую очередь в прифронтовых регионах.

Ранее о продолжении работы по расширенным правилам безопасности во время "желтого" уровня сообщал и McDonald's в Украине.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что изменения транспорта начнут работать с 10 сентября.