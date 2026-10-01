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Новости
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Более 16 млрд грн в месяц: как изменились поступления военного сбора в сентябре

Военный сбор в сентябре
Военный сбор в сентябре / Depositphotos

В сентябре 2026 года поступления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета составили 16,2 млрд грн. Для сравнения, в августе этот показатель составил 16,8 млрд грн, а в июле – 17,9 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Динамика поступлений

Согласно данным Минфина, за июль-сентябрь текущего года в спецфонд госбюджета поступило в общей сложности 51 млрд грн военного сбора. В то же время в первом полугодии общий фонд государственного бюджета получил почти 94,24 млрд грн военного сбора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за девять месяцев) поступления от военного сбора демонстрируют устойчивый рост:

  • в целом за 9 месяцев показатель вырос на 24,5% или на 28,5 млрд грн;
  • в частности, в сентябре рост составил 20,9% или 2,8 млрд грн.

В Министерстве финансов напомнили, что в соответствии с изменениями в закон о государственном бюджете на 2026 год, средства военного сбора через специальный фонд направляются исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, за январь-август 2026 плательщики перечислили в бюджет 128,96 млрд грн военного сбора — на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около трети всей суммы поступило от плательщиков в Киеве.

Автор:
Татьяна Бессараб

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