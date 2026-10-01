Украинская баллистика в действии: Зеленский показал первое боевое применение FP-7 (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский показал первое боевое применение отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.

Как пишет Dilo, соответствующее видео глава государства обнародовал на своей странице.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше - производство", - отметил Зеленский.

О ракете FP-7

FP-7 — баллистическая ракета, предназначенная для доставки боевой погрузки массой до 200 кг и поражения целей на расстоянии до 250 км, говорится на сайте Fire Point.

Система запуска базируется на наземной платформе, что обеспечивает высокую стратегическую упругость, мобильность и возможность быстрого развертывания. Такой подход позволяет адаптировать применение комплекса к изменяющимся требованиям миссии и разным сценариям использования.

FP-7 разрабатывается как баллистический перехватчик для программы Freyja. До завершения полной интеграции в систему она рассматривается как экономически эффективная альтернатива американской ATACMS.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.