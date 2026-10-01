Аналог Patriot: в FirePoint рассказали, когда антибаллистическая система Freyja пройдет первое боевое испытание

Первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила генеральный директор FirePoint Ирина Терех во время саммита по обороне и космосу в Брюсселе, передает Эспрессо.

Она отметила, что разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.

Испытания Freyja проходят с привлечением данных реальных боевых действий в Украине. Как пояснила Терех, разработчики берут данные по атакам на Украину и интегрируют их в алгоритмы системы.

"Мы испытываем это в реальных условиях полигона в Украине, берем все данные с атак на нас, от "Искандеров" до северокорейских ракет, и интегрируем их в алгоритмы Freyja", - отметила директор FirePoint.

Она добавила, что Freyja — это противобаллистическое ПВО для Европы, работающее несколько иначе, чем система Patriot.

При этом Терех назвала Patriot совершенно превосходной, технологически продвинутой системой, одной из лучших в мире, но подчеркнула, что ее никогда не создавали для такого количества угроз, с которыми столкнулись сейчас.

В то же время директор FirePoint подчеркнула, что Freyja не сможет немедленно заменить Patriot, ведь этой программе нужно время для развития.

Терех отметила, что система должна быть доступна, масштабирована и максимально независима от сторонних поставщиков. В FirePoint хотят использовать как можно больше европейских компонентов, не подпадающих под американские экспортные ограничения ITAR, и избежать китайских компонентов.

"Если мы действительно хотим быть суверенными в вопросе собственного ПВО, мы должны построить его сами", - подчеркнула гендиректор FirePoint.

Что известно о системе Freyja

Украина и девять европейских государств 13 июля 2026 года подписали декларацию о создании Интегрированной антибаллистической коалиции Ее флагманским проектом стала система Freyja, объединяющая украинский перехватчик FP-7.X с европейскими радарами, средствами наведения и системой управления огнем.

Одной из ключевых особенностей проекта должна стать стоимость украинской ракеты-перехватчика. По оценке компании Fire Point, она будет составлять до €1 млн, или около $1,14 млн. Это существенно меньше стоимости американской ракеты PAC-3 MSE для комплексов Patriot, которая в бюджете армии США на 2026 год оценивается в $3,33 млн за сам перехватчик и $3,87 млн с учетом сопутствующего оборудования.

Fire Point также рассчитывает на большие темпы производства. После выхода на серийный выпуск компания планирует производить до 2000 перехватчиков FP-7.X в год.

Пока Freyja находится на этапе интеграции украинского перехватчика с европейскими компонентами. В частности, в проект вовлечены производители радаров, систем наведения и командования, а Fire Point выступает разработчиком и производителем FP-7.X.

Будущая украинско-европейская система противоракетной обороны Freyja может получить перехватчик, который будет примерно втрое дешевле PAC-3 MSE для Patriot. Однако даже в случае успешных испытаний он не сможет быстро заменить американскую систему.