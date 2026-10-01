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Украинские военные технологии хотят производить в США. Powerus ведет переговоры

Украинские дроны хотят производить в США
Украинские дроны хотят производить в США

Американский стартап Powerus ведет переговоры с украинскими оборонными компаниями и намерен локализовать разработанные в Украине военные технологии в США. Компания рассчитывает таким образом удовлетворять растущий спрос Пентагона на беспилотные системы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters .

Президент Powerus Бретт Величевич заявил, что компания хочет стать американским партнером для иностранных разработчиков военных технологий и производить их решения в США.

Powerus в частности ведет переговоры с украинскими defense-tech компаниями и заинтересована в расширении линейки за счет дальнобойных ударных беспилотников.

Powerus готовится к выходу на биржу

Компанию основали около года назад. В начале октября Powerus планирует объединиться с Aureus Greenway Holdings, которая котируется на Nasdaq и занимается управлением гольф-полем.

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп имеют опосредованную долю в Aureus через инвестиционный фонд American Ventures. После слияния фонд согласно регуляторным документам должен получить 9,9% бенефициарной доли в объединенной компании.

В Powerus и представители братьев Трампов заявляют, что они являются пассивными инвесторами и не участвуют в операционной деятельности производителя дронов.

Компания уже работала с украинскими разработками

В начале 2026 года у Powerus еще не было деятельности, которая приносила доход. После покупки нескольких разработок воздушных и морских беспилотников компания сообщила о $1,2 млн продаж в первом квартале.

В марте Powerus представила дроны-перехватчики Guardian, которые, по словам Величевича, стали результатом совместной разработки с украинцами.

В то же время, ударный квадрокоптер MatrixFold не попал в число лидеров второго этапа программы Пентагона Drone Dominance стоимостью $1 млрд, направленной на быстрое развертывание большого количества недорогих ударных дронов.

Powerus также сообщала о контракте с ВВС США на сумму до $90 млн и коммерческом соглашении на $22,3 млн по защите энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

В сентябре компания получила ограниченный заказ от министерства обороны Пакистана на беспилотники и их поддержку, а также подписала предварительные договоренности о сотрудничестве с пакистанскими военными.

Напомним, шесть украинских производителей уже получили возможность поучаствовать в испытаниях дронов в США в рамках программы Пентагона Drone Dominance. Украинские компании могут поставлять США небольшие тестовые партии беспилотников.

Автор:
Татьяна Гойденко

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