Украинский аналог Mavic получил дальность до 30 км: Vyriy Industries показала дрон Slavic

Украинская компания Vyriy Industries представила тактический разведывательный беспилотник Slavic. Дрон способен находиться в воздухе до 1,5 часов и работать на дальности до 30 км.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

Украинская компания Vyriy Industries представила тактический разведывательный беспилотник Slavic, который был разработан как альтернатива коммерческим китайским дронам.

По словам разработчиков, Slavic должна дать разведывательным экипажам работать на большем расстоянии от линии боевого столкновения. В то же время управление дроном построено по знакомой для операторов DJI Mavic логике, которая должна упростить переход на новую платформу.

Характеристики Slavic

Дрон оснащен твердотельной батареей емкостью 40 000 мАч, которая обеспечивает до 1,5 часов полета. Тактическая дальность работы заявлена на уровне до 30 км.

Slavic может работать без GPS. Для навигации платформа использует оптическое позиционирование. Система связи поддерживает широкий диапазон каналов, что, по словам производителя, позволяет выбирать менее загруженные частоты и работать в сложном рельефе.

Для разведки беспилотник оборудован цифровой камерой 2K с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Камера установлена на трехосном стабилизированном подвесе и имеет 10-кратный оптический и 30-кратный гибридный зум.

Среди автоматизированных функций Slavic – удержание высоты и положения, автоматический возврат и посадка.

Интеграция и испытание

Комплекс поставляется как готовая система и не требует дополнительных полевых модификаций. Пульт управления поддерживает интеграцию с системами ситуационной осведомленности DELTA и "Кропива". Также предусмотрена передача видео с пульта в приложение VEZHA.

Slavic уже прошел испытание в семи подразделениях Сил обороны Украины. По их результатам Vyriy Industries собирает отзывы экипажей и использует их для дальнейшего усовершенствования платформы.

Компания также работает над новыми конфигурациями дрона. В частности, тестируются тепловизионные модули для ночной разведки и возможность использования платформы в качестве носителя ретранслятора.

В дальнейшем Vyriy Industries планирует масштабировать производство Slavic и поставку комплекса Силам обороны Украины.

О компании

Vyriy Industries – украинская оборонно-технологическая компания, специализирующаяся на производстве FPV-дронов и других беспилотных систем для Сил обороны Украины. Основателем и CEO компании является Алексей Бабенко , штаб-квартира расположена в Киеве.

Компания развивает собственное производство в Украине. По ее данным, более 80% компонентов для дронов изготавливаются самостоятельно, в том числе рамы, моторы, пропеллеры, полетные контроллеры и регуляторы оборотов.

Vyriy Industries производит FPV-дроны, в том числе модели с системами автоматического донаведения и тепловизионными камерами. Кроме коптеров, в продуктовой линейке компании есть беспилотники самолетного типа, в частности " Молния", "Сентябрь" и "Сокол", а также наземный роботизированный комплекс "Джанкой".

Компания также развивает производство своих компонентов для беспилотных систем. В 2025 году Vyriy Industries расширила бизнес за счет приобретения нескольких смежных предприятий и стартапов.

Напомним, производитель беспилотников Pegasus Arms приостановил производство на неопределенный срок из-за повреждения производственного цеха в результате российской баллистической атаки. Это уже второй удар по производственным мощностям компании.