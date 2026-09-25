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От $30 до $70 тысяч: Игнат назвал стоимость двигателя российского реактивного дрона

дрон
Один двигатель российского реактивного дрона стоит до $70 тысяч

Двигатель российского реактивного беспилотника может стоить от $30 тысяч до $70 тысяч. Украина работает над созданием более дешевых и эффективных средств перехвата таких дронов.

Как пишет Dilo, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует "Укринформ".

Сколько стоит двигатель реактивного БпЛА

По его словам, речь идет только о стоимости одного двигателя. В то же время, реактивные беспилотники содержат другие дорогостоящие и технологически сложные компоненты, что дополнительно увеличивает их себестоимость.

"Один двигатель российского БпЛА стоит примерно от $30 до $70 тысяч", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что средства противодействия таким беспилотникам должны быть не только эффективными, но и экономически целесообразными.

"Противодействие им, разумеется, должно быть рациональным, дешевым и эффективным", - сказал спикер.

По словам Игната, над созданием соответствующих средств перехвата работает украинская оборонная промышленность. Государство также принимает меры по ускорению разработок и вовлечению в этот процесс различных производителей, в том числе иностранных.

Цель состоит в создании систем, которые позволят эффективно противодействовать реактивным БПЛА без чрезмерных затрат на их уничтожение.

Напомним, украинские дроны сбивают "шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.

Автор:
Ольга Опенько
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