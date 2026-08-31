Реактивные "шахеды" могут начать сбивать уже через несколько недель: что известно

В Украине нашли относительно недорогое решение для противодействия реактивным "шахедам". На создание первых образцов, адаптированных к украинским условиям, уже привлекли средства американских доноров, а первые результаты могут появиться в течение нескольких недель.

Об этом пишет Delo.ua, со ссылкой на сообщение народного депутата, главу подкомитета по вопросам местных налогов и сборов парламентского финансового комитета Марьяна Заблоцкого.

Как Украина планирует сбивать реактивные "шахеды"

Если разработка будет реализована по плану, первые реактивные "шахеды" с помощью новых средств можно будет сбивать уже через несколько недель.

"Продолжаю работать над проблемой реактивных "шахедов", и здесь действительно обнадеживающие прорывы. Удалось найти точно работающую, уже апробированную и относительно дешевую концепцию средств противодействия", - отметил автор инициативы.

В то же время он подчеркнул, что быстро профинансировать такие разработки из государственного бюджета сложно. По его словам, действующая система контроля и бюрократические процедуры создают риск для должностных лиц, согласующих нестандартные решения.

Поэтому приходится привлекать иностранных доноров, готовых финансировать технологии, необходимые Украине уже сейчас. Такой механизм, однако, добавляет новые этапы и может в разы увеличивать сроки реализации проектов.

"Поэтому единственный реалистичный выход для меня сейчас – искать иностранных доноров, готовых финансировать то, что необходимо Украине уже сегодня", – пояснил он.

Детали разработки пока не разглашают, чтобы не помешать ее реализации. В то же время автор инициативы уверяет, что проблема противодействия реактивным "шахедам" будет решена. По его словам, в условиях войны скорость имеет критическое значение, поскольку время измеряется не только неделями или месяцами, но и человеческими жизнями.

Отдельно он подчеркнул необходимость радикально реформировать государственную систему финансирования оборонных разработок и контроля за использованием бюджетных средств.

В частности, речь идет о расширении возможностей для экспериментов, скорее принятии решений и возможности брать на себя обоснованный риск в ситуациях, когда стандартных решений нет.

По мнению автора, Украина теряет десятки жизней и миллиарды гривен не только из-за появления новых технологий противника, но и из-за чрезмерной бюрократии внутри государственной системы. Чиновники часто не готовы согласовывать оплату нестандартных решений, даже если они могут оказаться более быстрыми и эффективными.

Он подчеркнул, что в условиях войны инновации часто начинаются со смелых решений. Поэтому государство не должно наказывать за обоснованный риск, а создать условия для быстрого тестирования, финансирования и масштабирования перспективных оборонных технологий.

Напомним, украинские дроны сбивают "шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.