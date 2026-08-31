Реактивні "шахеди" можуть почати збивати вже за кілька тижнів: що відомо

В Україні знайшли відносно недороге рішення для протидії реактивним “шахедам”. На створення перших зразків, адаптованих до українських умов, уже залучили кошти американських донорів, а перші результати можуть з'явитися протягом кількох тижнів.

Про це пише Delo.ua, з посиланням на повідомлення народного депутата, голову підкомітету з питань місцевих податків і зборів парламентського фінансового комітету Мар’яна Заблоцького.

Як Україна планує збивати реактивні "шахеди"

Якщо розробка буде реалізована за планом, перші реактивні "шахеди" за допомогою нових засобів можна буде збивати вже за кілька тижнів.

"Продовжую працювати над проблемою реактивних "шахедів", і тут є справді обнадійливі прориви. Вдалося знайти точно працюючу, вже апробовану та відносно дешеву концепцію засобів протидії", - зазначив автор ініціативи.

Водночас він наголосив, що швидко профінансувати такі розробки з державного бюджету наразі складно. За його словами, чинна система контролю та бюрократичні процедури створюють ризик для посадовців, які погоджують нестандартні рішення.

Через це наразі доводиться залучати іноземних донорів, готових фінансувати технології, необхідні Україні вже зараз. Такий механізм, однак, додає нові етапи та може в рази збільшувати терміни реалізації проєктів.

"Тому єдиний реалістичний вихід для мене зараз - шукати іноземних донорів, готових фінансувати те, що необхідно Україні вже сьогодні", - пояснив він.

Деталі розробки поки не розголошують, щоб не зашкодити її реалізації. Водночас автор ініціативи запевняє, що проблема протидії реактивним "шахедам" буде вирішена. За його словами, в умовах війни швидкість має критичне значення, оскільки час вимірюється не лише тижнями чи місяцями, а й людськими життями.

Окремо він наголосив на необхідності радикально реформувати державну систему фінансування оборонних розробок і контролю за використанням бюджетних коштів.

Зокрема, йдеться про розширення можливостей для експериментів, швидше ухвалення рішень та можливість брати на себе обґрунтований ризик у ситуаціях, коли стандартних рішень немає.

На думку автора, Україна втрачає десятки життів і мільярди гривень не лише через появу нових технологій противника, а й через надмірну бюрократію всередині державної системи. Посадовці часто не готові погоджувати оплату нестандартних рішень, навіть якщо вони можуть виявитися швидшими та ефективнішими.

Він підкреслив, що в умовах війни інновації часто починаються зі сміливих рішень. Тому держава має не карати за обґрунтований ризик, а створити умови для швидкого тестування, фінансування та масштабування перспективних оборонних технологій.

Зауважимо, Міністерство оборони України визначило чотири потенційні системи-перехоплювачі для боротьби з реактивними "шахедами". Усі чотири рішення вже пройшли польові випробування. Наразі відомство планує вдосконалити їх і масштабувати виробництво до тисяч одиниць.

Нагадаємо, українські дрони збивають "шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.