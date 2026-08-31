Індія відмовилася нарощувати експорт товарів до Росії попри чотирирічні прохання Кремля

Москва вже чотири роки безуспішно намагається переконати Нью-Делі збільшити постачання продовольства, ліків, промислового обладнання та техніки, аби замістити західні товари та знайти застосування мільярдам накопичених рупій. Проте реальний експорт індійської продукції до РФ практично не зростає, а у минулому фінансовому році навіть скоротився.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За підсумками фінансового року, що завершився у березні 2026-го, загальний товарообіг між двома країнами становив 59,9 мільярда доларів. Втім, ця торгівля залишається фактично односторонньою: 55,4 мільярда доларів припадає на російську нафту, яку купують індійські нафтопереробні заводи. Таким чином імпорт Індії з Росії перевищив її власний експорт у 12,3 раза.

Постачання індійських товарів на російський ринок зросло лише на 1–1,5 мільярда доларів порівняно з довоєнним рівнем. Якщо у 2022 фінансовому році Індія продала товарів на 3,3 мільярда доларів, то у 2026-му експорт упав на 8,2% і становив лише 4,5 мільярда доларів. Не допомогли ані списки з 500 критично потрібних позицій, включно з запчастинами до літаків і поїздів, які Москва надсилала ще у 2022 році, ані регулярні візити російських урядовців.

Головною проблемою для Кремля залишаються так звані "завислі" рупії. Через жорсткі валютні обмеження в Індії російські компанії не можуть вільно вивести сотні мільярдів рупій, отриманих за дисконтну нафту, тому розраховували витрачати їх на закупівлю місцевих товарів. Проте індійський бізнес не поспішає виходити на російські маркетплейси, логістичні центри яких дедалі частіше зазнають руйнувань через атаки безпілотників.

Єдиним напрямом, який дещо оживив торгівлю, став бензин, який Росія тепер змушена екстрено закуповувати в Індії через власну паливну кризу. При цьому паливо постачає переважно підконтрольний "Роснєфті" завод Nayara Energy: видобуту російську нафту везуть морем до Індії, щоб переробити на паливо та відправити назад на внутрішній ринок РФ.

Нагадаємо, раніше Індія відмовила Росії у збільшенні обсягів постачань бензину. Державні нафтові компанії країни заявили, що не мають вільних обсягів пального для додаткового експорту.